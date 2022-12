Seisukoht | Kelle varbaid sina soojas hoiad?

Lugesin äsja artiklit suure südamega Haapsalu prouast, kes on kudunud 800 paari sokke ja saatnud need Ukrainasse, et sealsed sõjakülmad varbad saaksid sooja. 800 paari! See on üüratu hunnik sokke. Milline võrratu proua! Mina ei ole eriti agar kuduja ega suudaks neid nii palju valmis teha isegi siis, kui mul oleks kümme elu. Neli paari käpikuid, kolm paari sokke ja üks üksik sokk on kõik, mis minu kudumisvarraste alt on välja tulnud.