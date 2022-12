„PAPPKASTIS POISS“: tapetud ja äravisatud lapse kurb müsteerium sai 65 aastat hiljem vastuse

Meedia kajastas juhtumit suurelt, kõikjal avaldati fotosid surnud poisi näost (lugeja säästmiseks on selle loo juures pilt rekonstruktsioonist, milline ta elusana välja nägi). Kohtuarstid leidsid, et poisi surma põhjuseks olid peatraumad. Ühest küljest näis ta hoolitsetud ja puhas, hiljuti oli keegi tema juukseid püganud. Teisalt oli ta kõhn ja alatoidetud. Müsteerium näris uurijate ja kaasaelajate hinge, kui keegi last ära ei tundnud. Anonüümne väike surnu sai hüüdnimedeks Boy in the Box, Pappkastis Poiss ja America's Unknown Child, Ameerika Tundmatu Laps. Kuni selle aasta 8. detsembrini oli tema juhtum üks USA tuntumaid lahendamata kuritegusid.