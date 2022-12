Koostöö sõdiva naabriga: Narva veehoidla säilimiseks tuleb Venemaaga kokku leppida

Narva jõe igakaldal töötab hüdroelektrijaam, mida varustab veega Narva veehoidla. Kui elektrijaam on Venemaal, siis veehoidla ja seda veehoidlana säilitavad tammid on jagatud kahe riigi vahel. Kui midagi on tarvis teha, siis tuleb seda teha ühiselt. Sõdiva riigiga koostöö on aga taunitav.