Millal tõmmatakse kodudest elekter kaheks tunniks välja? Elering: siis, kui enam miski muu ei aita!

Elektrikatkestuste jutt läks liikvele juba septembri lõpus, kui peaminister Kaja Kallas mainis telepöördumises, et Venemaa võib meid oma vooluvõrgust lahti ühendada ja see võib kaasa tuua elektrikatkestusi. Tagajärjeks oli see, et poed osteti diiselgeneraatoritest tühjaks. Vahepeal on möödunud kaks ja pool kuud ning vananaistesuvi on asendunud paukuva pakasega. Läinud nädalal pani peaminister uuesti siinsete elanike südamele, et peame oma elektritarbimist piirama. Muidu võib tekkida elektridefitsiit ja peame ikkagi pimedas istuma!