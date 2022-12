Transpordiamet hoiatab: hommikuks võib lisanduda 30 cm lund, teeolud muutuvad keeruliseks

Reede pärastlõunal olid teekatted riigi põhi- ja tugimaanteedel sõidujälgede vahel lumesegused või lobjakased, paiguti jäised. Lõuna-Eesti kõrvalmaanteedel on kohati lume tõttu raskesti läbitavaid lõike. Udu halvendab nähtavust Harju- ja Raplamaal ning Kesk-Eestis.

Õhtul ja öösel tuleb Lääne-Eestis pilves ilm, mujal Eesti mandriosas on selgimisi. Õhtul saartelt alguse saav lumesadu levib edasi Lääne-Eesti poole, kohati tuiskab ning sadu on tugev, võib tulla jäidet. Liiklustingimused on ajuti piiratud nähtavuse ja suure libeduseohu tõttu halvad!