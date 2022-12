VIDEO | KASS JÄLITAB ILVEST MÖÖDA LINNA! Jahimees hoiatab: kui inimesed lasevad oma koerakesed lahti, siis võib kõike juhtuda

„Inimesed on väga mures enda ja oma lemmikloomade turvalisuse pärast,“ tõdeb Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. Nimelt on seal hiljuti vähemalt kolmel korral nähtud linnamüüride vahel kondamas ilvest. Metsloom on aga ettearvamatu ja tema kohtumine koeraga võib ühele osapoolele õige kehvasti lõppeda.