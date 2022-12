FOTOD | Riigipea jõulukaart kannab rahu ja hingesoojuse sõnumit

Kaardi keskmes on laps aastavahetuse lootuste helges maailmas ning see kannab sõnumit: meie kõigi teha on rahu ja valgus meie ümber.

„Eriti nii keerulistel aegadel nagu on olnud viimane aasta, on oluline endas alles hoida avatust ja õrnust. Seetõttu on ka selle aasta kaart klassikalise pliiatsijoonistuse stiilis, et pilt mõjuks iseenesest pehme ja turvalise ruumina ning kannaks endas olulisi inimlikke põhivääruseid ning hoolimist,“ lausus Kesküla.

Mitmete kriisidega keeruline aeg lööb häirekella vaimse tervise probleemide raskusest ja karmist hinnast, ka sõda Euroopa südames näitab teravalt, kui palju on haprust ja ebakindlust siinsamas. See kõik rõhutab vajadust kanda hoolt meelerahu ja kindlustunde eest. Eesti riigi julgeoleku kõrval on president Karis võtnud oma üheks südameasjaks ka noorte vaimse tervise.

Tänavu saadab president Karis Eesti inimestele ja välismaale ligi 2000 jõulukaarti Foto : Vabariigi Presidendi Kantselei

Jõulukaardid trükkis keskkonnasõbralik trükikoda Ecoprint 100 protsenti taastoodetud paberile looduslike vaikude ning õlide baasil valmistatud trükivärvidega.