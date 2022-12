GRAAFIKUD | PÕLETAVAD ELEKTRIKÜSIMUSED: kui kindlalt talvel tuled ikka põlevad? Milliseid hindu on oodata?

Paberi peal on kõik hästi. Nädala eest avaldatud varustuskindluse aruande järgi arvestab Elering Eesti enda kindlaks tootmisvõimsuseks 1337 MW. Lisaks on võimalik Soomest ja Lätist importida konservatiivse hinnangu järgi 1050 MW. Viimaks on olemas veel 250 MW jagu avariireservi, mida Elering saab viimases hädas käiku lasta. Eelmise talve – november 2021 kuni veebruar 2022 – kõige suurem tarbimine oli 1552 MW ehk paberil on märkimisväärne varu olemas.