VIDEOD | Moskva äärelinna suures kaubanduskeskuses puhkes tulekahju ja toimusid plahvatused

Venemaal on tänavu toimunud palju kummalisi tulekahjusid. Reede varahommikul lisandus pikka nimekirja uus põleng, kui leekidesse lahvatas Moskva loodepoolses äärelinnas Himkis asuv hiiglaslik kaubanduskeskus MEGA Himki. Sotsiaalmeedias levitatud videotelt on näha, et hoones toimusid ka plahvatused. Kohalike võimude väitel võis ühe inimese surmaga lõppenud tulekahju olla lihtsalt õnnetusjuhtum.