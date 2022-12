Pärnus on erakorralised ilmastikuolud, teehooldajad püüavad jõuda igale poole hiljemalt laupäeva õhtuks

Ööl vastu reedet maha sadanud ligi 20 sentimeetri paksuse lumekihi tõttu on Pärnu ja tema osavaldade teede läbitavus raskendatud, teehooldajad on kõik ööpäevaringselt väljas, et tagada kõikidel teedel ja tänavatel nõuetekohane läbitavus laupäeva lõunaks, mõnedel hoonete vahelistel teedel hiljemalt laupäeva õhtuks.