PARAS PÄHKEL: kas toidu käibemaksu vähendamine aitab ostjaid või nuumab kaupmeeste rahakotti?

Ideele on toetust avaldanud ka mitmed erialaliidud. Põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus avaldas selleks soovi juba suvel. Toiduliidu juht Sirje Potisepp märkis novembri keskel Maalehele, et aeg toiduainete käibemaksu määra üle arutamiseks on küps: „Olukorras, kus inflatsioon ja hinnad ähvardavad lakke tõusta, oleks sellest paljudele abi.“

Rimi tegevjuht Vaido Padumäe arvab sama: „Olen arvamusel, et leivale ja piimale ei peaks kehtima sama käibemaks kui luksuskaubale. Madalam käibemaks toidukaupadele oleks praeguses olukorras võimalus pakkuda tarbijatele vajalikku toidukaupa soodsamalt. Samuti annaks see eelise kohalikele tootjatele.“

Maaeluminister Urmas Kruuse aga viitab, et käibemaksu alandamise ideed propageerivad eelkõige kaupmehed, sest kasum jääks just nende tasku: „Läti alandas oma käibemaksu puu- ja juurviljadele 16% võrra. Lõpuks selgus, et puu- ja juurviljade lõpphinnad erinevatel põhjustel vähenesid vaid 1-2%, mitte 16% nagu käibemaks. Me näeme, et käibemaksu langetamine toob kasu peamiselt jaemüügiga tegelevatele ettevõttele ja põllumees ning tarbija sellest nii suurt kasu ei saa.“