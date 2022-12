HAMSTRID PRÜGIKASTI JA KOER METSA! Loomapäästja: „Kassipojad olid kilekotti kinni seotud.“

Hiljuti anti loomapäästjatele teada, et metsa vahel keset Otepää-Kanepi maanteed on kolm väikest kutsikat. „Nad oleksid võinud ju auto alla jääda,“ ütleb Luhtaru. Pika otsimise peale õnnestus loomapäästjatel teada saada, kust väiksekesed on pärit. Nad suhtlesid ka omanikuga, kes väitis, et kutsikad läksid ise hulkuma. „Nägin seda vahemaad. See pole kindlasti võimalik, et nii väikesed kutsikad ise läksid läbi metsa ja soo mängima ning jäidki sinna.“ Loomapäästja ütleb, et kutsikaid ei otsitud – pere olevat arvanud, et nad on hukkunud või et rebane sõi neid ära. „Rebane kindlasti ei saanud nii suuri kutsikaid ära süüa.“