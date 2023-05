Kevadel kolides on parimaks abiks professionaalne kolimisfirma

Kolimine ei pea olema ebamugav ja tüütu, kui sul on selleks õige abiline. Palju levib kolimisfirmadega seoses erinevaid müüte või valearvamusi ning et seda ümber lükata, vastab Eesti suurim ja kogenuim kolimisfirma AVA-Ekspress klientide kõige sagedasematele küsimustele.

Kas kolimisfirma saab aidata, kui mul on vaja midagi ajutiselt ladustada?

Seda teenust on hakatud viimasel ajal üha rohkem küsima.

Kindlasti mängib oma rolli see, et tihti ostetakse ehitusel olev uusarendus, kuhu pole veel võimalik sisse kolida. Vana korter on aga vaja teisele üürnikule anda. Kõikide asjadega ei tahaks aga ajutisse üürikasse kolida… Või siis on inimesed kolimas välismaale ning mingeid asju on vaja Eestis hoiustada. Suvisel ajal hoiustatakse üsna tihti ka näiteks talverehve.

Kuigi üheks variandiks on laopinna rentimine, siis sõltuvalt ladustamisperioodist võivad tekkida komplikatsioonid mõistliku hinna ja suurusega pinna leidmisel – paljud laod annavad pinda rendile vaid pikemaks ajaks. Niisiis on mõistlik pöörduda ettevõtte poole, kes pakubki paindlikku ladustamisteenust. Üks selline on kolimisfirma AVA-Ekspress, mille laos on võimalik ladustada oma kodu või kontori vara mõnest päevast kuni mitmete aastateni. Ladustatavad esemed asetatakse kas alustele või kinnistesse ladustamiskonteineritesse, kiletatakse ja soovi korral pakitakse ka tekkidesse, et tagada vara hea säilimine ja kaitse tolmu eest. Muuseas, ettevõte pakib kõik asjad ise ära – nii ei pea klient muretsema, et ta ei oska seda teha või teeb kuidagi kehvasti. Samuti saab AVA-Ekspress aidata asjade lattu viimise ja sealt hiljem minema toimetamisega, nii et kolimine-ladustamine-kolimine on täisteenus ning kõik käib väga lihtsalt.

AVA-Ekspressi hoiustamispind on Tallinna külje all soojustatud ja turvatud laohoones, mille ligipääsetavus on hea. Ladustamise graafik on paindlik ning soovi korral on võimalik hõlpsasti esemed ladustamisperioodi lõppedes transportida sinna, kuhu klient soovib.

Ladustamise hinda arvutatakse päevase arvestusega ning kuupmeetri/ruutmeetri täpsusega, mis tähendab, et makstakse vaid täpselt nii kaua, kui esemed reaalselt on laos ja selle eest, kui palju neid on. Tutvu ladustamisteenusega SIIN!