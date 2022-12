Riigikohus Narva korruptsiooniasjast: süüdistatavate koju pealtkuulamisseadmete paigaldamiseks pommiähvarduse matkimine polnud lubatav

Riigikohus otsustas, et ettevõtja Sergei Berezovski ja tema abikaasa süüditunnistamine altkäemaksu andmises ja sellele kaasaaitamises on põhjendatud, kuid tühistas riigi kasuks 462 100 euro väljamõistmise ning leidis ühtlasi, et süüdistatavate koju pealtkuulamisseadmete paigaldamiseks pommiähvarduse matkimine polnud lubatav.