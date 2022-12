VIDEO | Grosberg: nii kurb kui see ka pole, kiiret lõppu sellele sõjale ei paista

Grosberg märkis, et ehkki Venemaa kaotused selles sõjas on üüratud, siis nende sõjaline võimekus ei ole kahjuks kuskile kadunud.

„24. veebruarist kuni tänase päevani on Vene Föderatsioon kaotanud umbes 1400 tanki, mis on üüratu kogus numbriliselt. Paraku protsendiliselt mitte nii palju. Venemaal on jätkuvalt remondi- ja hoiubaasides tänase päeva seisuga umbes 9000 tanki, mis ei ole küll kõige modernsemad ega uuemad, kuid need on siiski tankid,“ nentis Grosberg.

Kui võtta aluseks, et laias laastus kolmest tankist saab kokku teha ühe, siis ütleb lihtne matemaatika, et Venemaal on varustuse võtmise võimalus veel vähemalt 3000 tanki juures. „See on ilmselgelt väga suur arv ja kujutab ohtu mitte ainult Ukrainale, vaid ka kõikidele teistele naaberriikidele,“ seletas Grosberg.

Väga palju parem seis ei ole ka soomukite osas. Vene relvajõudude kaotused isikkoosseisus on umbes 100 000 isikut, seda nii hukkunute, kadunute kui haavatute näol, kes rindele enam tagasi ei saabu.

„Me teame kõik, et mobilisatsioon viidi Venemaal läbi ja sellega suutsid nad mobiliseerida umbes 300 000 sõjaväelast, kelle väljaõppe tase ei ole kõige parem. Aga jällegi näitab lihtne matemaatika, et 100 000 kaotuse juures on neil umbes 200 000 sõdurit rohkem võimalus välja panna Ukraina rindele.“

Ka suurtükiväes on Venemaa kaotused suured. Statistika järgi on kaotatud 500 erinevat suurtükisüsteemi, kuid see on vaid kümme protsenti nende suurtükirelvasüsteemidest, mis olid kasutuses enne sõja algust. Veelgi rohkem on suurtükke, ehkki mitte kõige modernsemaid, on hoiubaasides.