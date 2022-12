OTSEBLOGI | Kreml pole ilmselt hüljanud algseid eesmärke Ukrainas. Zelenskõi: Venemaa „miiniterror“ jätkub veel aastaid

Ukraina tuumaettevõtte Energoatom teatas avalduses, et Vene väed on paigutanud mitu Grad-tüüpi raketisüsteemi ühe (kuuest) tuumareaktori lähedusse. Ettevõtte teatel on Vene väed ehitanud salaja kaitsestruktuure ning rikkunud „kõiki tuuma- ja kiirgusohutuse nõudeid“. Praeguse seisuga on kõigi kuue reaktori töö peatatud, mistõttu on potentsiaalse tuumakatastroofi oht siiski väiksem kui varasemalt. Sellele vaatamata on ohtliku radiatsiooni eraldumine võimalik.