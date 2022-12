SÕJAKOKKUVÕTE | Luurajatest abielupaar läheb trellide taha

Bahmuti linna ümbruses jätkuvad karmid lahingud. Sealses hakklihamasinas hukkub suurel arvul sõdureid mõlemal poolel, ent okupandid ei taha järele anda: pärast kõiki piinlikke kaotusi on enne agressiooni algust umbes 73 000 elanikuga linnast saanud idée fixe. Kanada rahvusringhäälingu reporter uuris, miks on üsna vähetähtsa linna vallutamine nii oluline. Bahmut ei ole suur ega sõjaliselt tähtis. Enne sõda oli see peamiselt tuntud oma soolakaevanduse poolest. Vastus oli lihtne: raha. Ukraina kolonel Serhi Grabskõi oletab, et paramilitaarne Wagneri rühmitus on Kremlilt saanud mitte ainult käsu Bahmut vallutada, vaid ka lubaduse selle eest kenake tasu saada. Wagnerlaste boss, Jevgeni Prigožin ehk Putini Kokk tahab innukalt näidata, et ta on Vene sõjamasinas mitte tühine mutrike, vaid oluline hoob. Tema enda bossile on aga tähtis näidata mingisugustki edenemist ning Bahmut on Grabskõi sõnul ainus koht, kus see oleks võimalik. Ukrainlased ei tee seda muidugi kergemaks.