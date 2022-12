Salakaval ja valulik põiepõletik – kuidas sellest lahti saada?

Põiepõletik on haigus, mida on väga raske millegi muuga segi ajada. Tsüstiidi sümptomiteks on sagenenud urineerimisvajadus, põletustunne või valu urineerimisel ning valu või survetunne alakõhus. Uriin võib muutuda häguseks ja omandada ebameeldiva lõhna. Põiepõletik häirib tugevasti igapäevast elu: sagedase tualetiskäimise tõttu ei saa öösel korralikult välja puhata, töölülesannetele keskendumine on häiritud ning ei ole võimalik nautida seksuaalelu. On täiesti selge, et igaüks tahab sellest ebameeldivast haigusest vabaneda nii kiiresti kui vähegi võimalik.