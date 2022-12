Pimedad õhtud magamistoas: millised seksikad kingitused tooksid voodiellu kirge ja särtsu?

Advendikalender. Šokolaadikalender, ilutoodete advendikalender… või siis hoopis seksikas advendikalender? Miks mitte proovida detsembripimeduses midagi uut ning avastada iga päev mõni põnev lelu või muu voodieluga seotud tarvik. Kirg.ee valikusse on jäänud veel kaks vinget advendikalendrit, millesse on peitunud näiteks kvaliteetsed sekslelud, parimad kondoomid, õlid, libestid… Sealhulgas läheks kõikide advendikalendris peituvate toodete ostmine neli kuni kuus korda kallimaks kui ühe kalendri soetamine.

Ei tasu kurvastada ka selle üle, et kolmandik detsembrist on juba möödas – ilmselgelt tekitab elevust ka võimalus korraga rohkem kalendriaknaid avada! Nii et nautige seksikat jõuluootust!

Aromaatsed õlid ja massaažiküünlad. Seksikas massaaž sobib külma ja pimedasse õhtusse kui rusikas silmaauku! Määri armsama keha kokku aromaatse õliga ning tee talle erootilist massaaži. Veelgi erutavama kogemuse pakub, kui kasutate massaažiküünlaid.

Nii mõnigi võib imestada, et kuidas massaažiküünal ei kõrveta keha. Nimelt on see disainitud, et sulamistemperatuur oleks umbes 40 kraadi juures. Seega pole küünal nahale kallates liiga kuum.

Massaažiküünaldel on ka mitmeid erilisi omadusi. Näiteks leevendab see lihaspingeid, omab vananemisvastast toimet ja tõstab naha elastsust.