VIDEO | USKUMATU SÜNDMUSTEJADA: abikaasa soov head teha ja riigi eliituurijate prohmakas viisid allilmaliider Pauluse uuesti vangi. Kümneks aastaks!

On 2014. aasta 14. aprill Harjumaal Aruküla alevikus. Allilmapealik Assar Pauluse koduhoovil sagib kümneid politseinikke, kes otsivad seal maffiapealiku koju tõenäoliselt peidetud sularaha ja ebaseaduslikke relvi.

Hoovi peal asub uhke viilkatuse ja aknaga koerakuut, mille peremees, segavereline koduvalvur Mõmmi, on läbiotsimise ajaks ketti pandud. Kuid Mõmmi ei hammusta sel päeval kedagi. Haugub vaid aeg-ajalt, kui Soome politsei parim raha- ja relvakoer tema naabrusest nuuskides mööda juhtub minema. „Soomlane“ leiabki Pauluse kodust lõpuks paki sularaha, kuid ebaseaduslikke tulirelvi või laskemoona välja ei nuusi.

Ta viiakse ka Mõmmi kuudi juurde, kuid „soomlane“ ei reageeri seal millelegi. Eesti keskkriminaalpolitsei parimad spetsialistid vaatavad põlvili laskudes korraks kuuti sisse, kuid kõik näib olevat korras. Paulus mõistetakse hiljem kuritegeliku grupeeringu juhtimise eest kokkuleppe korras seitsmeks aastaks vangi. Talle lubatakse prokuratuuris omavahelistes vestlustes ennetähtaegset vabanemist, kuid see jääbki vaid lubaduseks. Kohus on Pauluse varem vabaks pääsemisele risti vastu.

Kuus aastat hiljem. 2020. aasta kevadel elab Paulus Viru vanglas teadmisega, et aasta pärast on ta igal juhul vaba mees. See peaks juhtuma 2021. aasta 14. aprillil. Kuid siis saabub pauk kõige ootamatumast kohast.