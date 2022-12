Keskerakond: kodude ohverdamine Nursipalus on kaitseministeeriumi jaoks mugavuslahendus

„Kodu on puutumatu. Nii sätestab Eesti Vabariigi põhiseaduse § 33. Nursipalu harjutusväljaku ümber toimuv ähvardab aga kodud ohtu seada. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon mõistab täielikult kohalike inimeste muret toimuva suhtes. Me ei pea õigeks, et riik tuleb ja teatab 21 perele: jätke maha oma kodu ja elutöö, kolige mujale! Aastal 2022 ei tohiks Eestis asjaajamine sel moel käia. Ei saa eeldada, et Nursipalu laiendamisega on seotud ainult need 21 peret, kelle elamud planeeritava polügooni uutesse piiridesse jääksid. Mürareostus ja looduse hävitamise mõju ulatub oluliselt kaugemale.

Väga halb signaal on riigi poolt kodude ohverdamine sõjalisteks harjutusteks. Meie riigi iga tolli kaitsmiseks on vajalik kõikide kodanike kaitsetahe ning inimeste ja omavalitsustega manipuleerimine seda ei tugevda.

Kagu-Eesti mainekujunduse eesmärgil läbi viidud uurimuse kohaselt peavad kohalikud elanikud ja ettevõtjad piirkonna tugevuseks just elukeskkonda, loodust ja turvalisust. Piirkonda külastavad turistid hindavad eelkõige ilusat loodust, vaikust ja rahu. Nursipalu harjutusväljaku ümber laiuvat männimetsa peetakse sealse piirkonna kui mitte terve Eestimaa kauneimaks paigaks. Kohalikel on piirkonnaga eriline ja tugev side, lisaks on tegu hinnatud seene- ja marjametsaga ning kohaga, kus imelist loodust nautida. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et Lõuna-Eesti Haiglas asuv piirkonna ainus sünnitusosakond jääb harjutusväljakust vaid loetud kilomeetrite kaugusele.

Keskerakond teeb riigikaitse eesmärkide saavutamiseks koostööd kõikide erakondadega ning pooldab erakondade ülese kokkuleppe sõlmimist ja kaitsekulutuste mahu tõstmist. Samuti mõistame, et harjutuste läbiviimiseks ja liitlaste vastuvõtmiseks on vaja sobivat kohta. See kõik aga ei saa tulla meie inimeste kodude ja väärtusliku looduskeskkonna hävitamise arvelt. Oleme veendunud, et kaitseministeerium on antud ettepanekuga läinud kõige mugavama lahenduse teed ega ole põhjalikult kaalunud alternatiivseid võimalusi. Kui Eesti riigikaitse jaoks on selline harjutusväljak vajalik, siis tuleb kaitseministeeriumil teha ettepanek algatada riigi eriplaneering, mille esimeses etapis kaalutakse sellise objekti sobivaimat kohta, kus negatiivsed mõjud on kõige väiksemad.

Lisaks peab kaitseministeerium enne käesoleva laienduse tegemist täitma varasemad lubadused, mis anti kohalikele elanikele 2003. aastal Nursipalu harjutusväljaku eelmise arenduse eel. Ainult nii on võimalik taastada mõranenud usaldust ja tekitada lugupidav dialoog.