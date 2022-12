Voodis suitsetamise tagajärg: Põlvamaal leiti põleva maja rusudest hukkunud inimene

Neljapäeval, 8. detsembril kell 12.15 teatati, et Põlva vallas Eoste külas põleb elumaja. Põlengust andis teada möödasõitja, kes eemalt suitsu nägi. Kaheksa minutiga kohale jõudnud Põlva komando päästemeeskond leidis eest täisleekides maja, mille katus ja vahelaed olid juba sisse kukkunud. Päästetöö juhini jõudis info, et majas võis olla ka inimene. Kell 12.55 leiti rusudest hukkunud, tõenäoliselt majaomanikust mehe surnukeha jäänused. Hilisem uurimine selgitas, et põlengu tõenäoliseks põhjuseks oli voodis suitsetamine.