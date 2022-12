Põlvamaal leiti põleva maja rusudest hukkunud inimene

Ulatuslikult põleva maja kustutustööd veel kestavad, sündmuskohal töötavad Põlva ja Räpina päästekomando päästemeeskonnad pääste- ja paakautodega. Põlengu kustutustööd on lõppjärgus. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kütteseadmete kasutamisel tuleb olla lahtise tulega ettevaatlik ning hoolimata külmast ajast hoiduda ülekütmisest. Korraga on ohutu kütta ahjutäis, siis vahet pidada ning päeva teises pooles võib kütta veel ühe ahjutäie. Igal kütteseadmel on kuumataluvuse piir, millest edasi küttes muutub seade ehitisele ja ümbrusele ohtlikuks. Üle köetud ahi hakkab lagunema ning võib ülemäära kuumenedes süüdata ümbruse.