ГОВОРИТЕ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!* Riik lõpetab vene keele valitsemise koolide teise võõrkeelena

Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturient Maara Parhomenko, kes hakkas vene keelt õppima kuuendas klassis, hindab enda taset pigem kehvakeseks. Tema sõnul ei saa teisedki klassikaaslased eriti hakkama vene keeles suhtlemisega, ehkki Treffner kuulub Eesti koolide tippu. Seejuures ei süüdista Parhomenko põrmugi vene keele õpetajaid, asi on muus. „Mulle näib, et me ei ole vene keele kasutamisel kuigi enesekindlad,“ räägib ta. Parhomenko hinnangul pole eesti noortel ka piisavalt motivatsiooni vene keele selgeks õppimiseks, sest sellel puudub praktiline väljund.