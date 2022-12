PTRUU! Viimane traavivõistlus pani punkti Tallinna hipodroomi 99aastasele ajaloole

Tallinna südalinnast vaid kiviviske kaugusele jääval Tallinna hipodroomil peeti laupäeval viimane traavivõistlus, pannes punkti kompleksi 99aastasele ajaloole. Iga lõpp on siiski millegi uue algus, mistõttu viimasel üritusel pisaraid ei valatud. „Eks emotsionaalne on ikka olla, aga õhus on pigem positiivne ootus,“ märgib hipodroomi tegevjuht Mihkel Gull.