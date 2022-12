VIDEO | Kallas riidles ajakirjandusega: ajalehega ei saa tappa ainult kärbseid, vaid ka oluliselt mõjutada inimeste elusid

Peaminister Kaja Kallas teatas, et vastu sai võetud väga hea eelarve ja seda kinnitasid hääletusel kõik riigikogu fraktsioonid. „Ma ei tea ajaloost kordagi, kus kõik erakonnad riigikogus oleksid eelarvet toetanud, nii et see oli ajalooline hetk,“ ütles Kallas. Tema sõnul oli eelarves kaks prioriteeti: riigi ja rahva julgeolek ning inimeste toimetulek erakorralise olukorraga, kuhu oleme oma agressiivse naabri tõttu paisatud.

Riigieelarve tulude maht on 15,6 miljardit eurot ehk kaks miljardit rohkem kui 2022. aasta riigieelarves koos lisaeelarvega. Kulude maht on 16,8 miljardit eurot ja investeeringuid tehakse 775 miljoni euro eest.

„Saame koos 2023. aasta riigieelarvega palju vajalikku, näiteks 2025. aastaks keskmaa õhutõrje võime, mille hangime koos Lätiga. Investeerime ka kriitilise tähtsusega võimetesse nagu tankitõrje, kaudtuli, rannikukaitse. Oodatud palgatõusu saavad päästjad, kultuuritöötajad, õpetajad, politseinikud. Keskmine vanaduspension saab tulumaksuvabaks koos erakorralise pensionitõusuga. Peretoetuste eelarve kasvab 160 miljoni euro võrra,“ loetles Kallas.

Kallas tegi teatavaks veel ühe hea uudise: USA saadab lähiajal Eestisse lisavägesid ja lisavõimeid. Kallase sõnul tulenes see Madridis tehtud otsusest ja see näitab jätkuvad Ameerika Ühendriikide pühendumist NATO idatiiva kaitsmisele.

Kallas märkis, et Eesti on maailmas ajakirjandusvabaduselt neljandal kohal ja meil on selle üle põhjust uhke olla.

„Olen alati kaitsnud, kiitnud ja hinnanud vaba ajakirjandust. Ajakirjandusel on hästi oluline roll selles, kuidas demokraatia toimib ja selles, kas õigusriik on päriselt olemas või mitte. Vaba ajakirjandus valvab meie kõigi üle, aga küsimus on, kes valvab vaba ajakirjanduse üle,“ sõnas Kallas.