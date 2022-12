SÕJAKOKKUVÕTE | Volodõmõr Zelenskõi ja Ukraina hing

Vene väed ründasid Donetski oblastis Kurahhovo linnas turgu, hukkus kaheksa inimest. Kahjustada said turg ise, linna bussijaam, bensiinijaamad ja mitu elumaja. President Zelenskõi ütles, et need, kes midagi sellist korraldavad, ei vääri inimeseks nimetamist. Ta lubas, et ründajad saavad karistuse.

Natuke veel droonirünnakutest Venemaa lennuväljadele, millest oli ka juttu eelmises sõjakokkuvõttes. Nende puhul on märkimisväärsed veel paar asjaolu, mis mainimata jäid. Lennubaasidel on teatav sümboolne tähendus, neist toimuvad rünnakud Ukraina taristu vastu, nagu juhtus ka esmaspäeval. (Too rünnak lõi küll rivist välja Odessa elektriühenduse, ent umbes 70st välja tulistatud raketist 60 ringis õnnestus ukrainlastel hävitada. Selline õnnestumise/ebaõnnestumise arvutus ei näi Kremli seisukohast vaadatuna just kuigi tulus.) Teiseks asub üks droonirünnaku sihtmärgiks sattunud lennuväli Ukraina piirist umbkaudu sama kaugel kui Moskva. See droon jäi Venemaal teatavasti kahe silma vahele.