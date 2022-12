Juhtkiri | Igale eestlasele auto

Ega elu pealinnas (või teistes linnades) parem ole. Linnavalitsus on mitmed tänavaremondid kooliaasta alguseks sättinud (ju valmivad enne valimisi). Kui remonditav tänav kooli läheduses juhtub olema, siis koppade ja veokite vahel koolile autoga võimalikult lähedale trügivad lapsevanemad lisavad kaosele uue mõõtme. Katsu siis pimedas selles segaduses jalgsi liikuda. Iseküsimus, kas südatalvine tee-ehitus on parim võimalus või saaks neid töid ikka kuidagi sobivamasse aastaaega ajatada?



Rääkimata alati ootamatult saabuvast lumest, kusjuures lumi kuhjub nagu võluväel alati kõnniteedele, sest autoteede puhastamine on kõige olulisem, sest – auto on kõige olulisem.



Nii palju on räägitud, kuidas parandada jalakäijate ja jalgratturite olukorda, kuid fookusesse kerkib hoopiski see, kas keelata tuleks elektrilised tõukerattad, sest need jäävad ju kõnniteedel parkida soovivatele autojuhtidele ette. Võime veel aastakümneid jutustada, et kõik tuleb läbi mõelda ja jalakäijat tähtsustada, kuid kuniks otsustajad sõidavad autodega, pole sellel arutelul mingit tulemust.



Niisiis ‒ loobugem hoopiski nendest tüütutest kõnniteedest ja rattaradadest, kinkigem igale eestlasele riigi poolt auto! Kõnniteede rajamise ja hooldamise raha hoiame riigieelarves kokku ning kõrvaldame selle mõttetu teema, et miks jalakäijad peavad lumes sumpama ‒ kohe üks vingumine ühiskonnas vähem.



Milline osa sellest ettepanekust on iroonia, jäägu otsustajatele otsustada. Tõenäoliselt on see ettepanek nende mõttemaailmale lähemal kui ükski teine lahendus.