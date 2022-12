Riigikogu tõstis perehüvitisi

Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse, mille eesmärk on parandada lastega perede toimetulekut, toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos palga- ja elukalliduse tõusuga. Eritähelepanu on ühe vanemaga peredel ja lasterikastel peredel ehk peretüüpidel, kus on keskmisest suurem vaesusrisk või kus laste kasvatamisega kaasnevad perele suuremad kulud.