„MITTE MINU TAGAHOOVIS!“ Kuivõrd altid ollakse elama psüühilise erivajadusega inimeste naabruses?

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul tuleb Eestis jätkuvalt ette, et kogukond paneb seljad kokku ja ütleb erivajadusega inimestele, et te ei ole meie tagahoovi oodatud. Ent kogukonnad, kes on vastu võtnud psüühilise häiretega inimeste asutused, näevad selles lisandväärtust. „Oleme sellel teel, kus märkamine, mõistmine ja toetamine kasvab,“ ütleb Riisalo.