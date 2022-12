KÕRGE KOHT NIMEKIRJAS VIIB RIIGIKOKKU? Kui suure hulga parteile antud häältest kahmasid eelmistel valimistel ringkondade esinumbrid?

Riigikogu valimiste seadus lubab üles seada igasse ringkonda nii palju kandidaate kui on mandaate pluss veel kaks tükki. Kuna mandaate on kokku 101 ja ringkondi 12, siis üks erakond saab maksimaalselt esitada nimekirja 125 kandidaadiga. Just täpselt nii palju põhilised parteid esitavadki.