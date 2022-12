Kas teadsid, et igasse koju saab lihtsa vaevaga tuua elava tule maagia?

Elav tuli on meie jaoks maagiline, peaaegu et müstiline. Paistab, et meie sees on midagi niisugust, mis tunneb elava tulega hingesugulust. Seega pole ka imestada, et võime kasvõi tundide viisi vaadata lõket või kaminatuld. Kahjuks ei ole võimalik igasse koju elavat tuld tuua… või siiski on?