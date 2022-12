Perling: kohtualuse rasedus ei tohiks õigusmõistmist välistada

„Arvan, et mul on empaatiavõime olemas, aga pean tunnistama, et kui kogu see lugu algas, siis mind hämmastas suhtumine, et meil on ema ja naine, kellele peame andma teistsuguse kohtlemise. Vabandage, aga ma loodan, et naised – olgu emad või mitte – ei taha teistsugust kohtlemist, kui on toime pandud vargus. Ole sa ema või naine - kui oled pannud toime teo, pead vastutama, eriti kui oled olnud kõrge riigiametnik,“ rääkis Perling „Vikerhommikus“.