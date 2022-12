Saaremaa Laevakompanii kohtuasi: ärimees tõrjub süüdistusi, menetlusse on ta sattunud eksituse tõttu

Süüdistuse järgi tegid kohtualused Saaremaa Laevakompanii varadega ebamõistlikke tehinguid ja kahjustasid pankrotimenetluses võlausaldajate huve, ERR teatel näiteks võltsides fiktiivse nõude tekitamiseks garantiikirja, mida kasutati pankrotimenetluses teiste võlausaldajate ees eelise saamiseks. „Minu kaitsealune Maik Teiv on sellesse menetlusse sattunud eksituse tõttu. Minu kaitsealune pole toime pannud süüdistuses mainitud tegu ja see on täielikult tõendamata,“ ütles kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber. „Teiv ei olnud teadlik sellest, et neljale süüdistuses mainitud osaühingule, olid võõrandatud parvlaevad. Nimelt parvlaevad olid neile osaühingutele võõrandatud paar päeva enne Teivi nõukogu liikmeks saamist SLK-s,“ selgitas ta. Nimelt loodi neli osaühingut 4. juulil 2016 ja nende osaühingute müük toimus 7. juulil 2016 OÜ-le Aquatal – seega oli kaitsja sõnul selge, et paar päeva tagasi loodud osaühingutele ei saanud kuuluda mingit vara. „Oluline on välja tuua ka see, et SLK nõukogu nõusolek parvlaevade võõrandamiseks neljale osaühingule, oli antud enne Maik Teivi nõukogu liikmeks saamist, st juba 1.juulit 2016 a ja seda ei tehtud Teivi poolt, ega tema osavõtul,“ märkis kaitsja.