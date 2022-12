Juhtkiri | Venitamiseta kohtupidamisest

Varasemalt pole rasedus ja lapse sünd Repsile olnud põhjuseks töisest elust eemalejäämiseks, sest meedia on mitmel puhul kajastanud, kuidas Reps esimese lapsega tööle paarikuuselt, teisega valitsuse istungile neljapäevaselt ning viis aastat tagasi vaid mõne päeva vanuse tütrega. Kohtupidamine ei tohiks anda põhjust senise mustri muutmiseks, kuna sarnaselt valitsuse istungiga on ka kohtupidamine tubane ettevõtmine laua taga istudes.

Eesti kohtupraktikast on ju näiteid, kuidas allilmaprotsessile on kohtusaali toodud suisa voodi, et põdurama tervisega osaline saaks istungeist osa võtta. Viimatine suurem vaidlus, kas kahtlustatava tervislik on ikka sobilik vahi alla võtmiseks ja kohtupidamiseks pärineb vaid mõne nädala tagusest ajast seoses Nikolai Ossipenko juhtumiga. Samas on olemas ka näide, kuidas Edgar Savisaare puhul ei võimaldanud kohtu hinnangul tema tervislik seisund tema üle kohtupidamist.

Tänapäeva tehniliste võimaluste juures pole vaja voodit kohtusaali tuuagi, vaid saab kaamera kohtuistungil osalemiseks ka kodus voodi juurde üles panna. Ossipenko puhul nii toimitigi, tõsi küll – vanglas. Pole alust ka kartusel, et just koduse videosilla puhul saaks tunnistajate ütlused mõjutatud, kui Reps on käinud tunnistajaga enne istungeid ütlustest rääkimas.

Rasedus pole haigus, asus seisukohale kohus, kui näiteks tuntud kinnisvarapettur Haavel soovis just sel rasedusele viidates istungitest pääseda. Kõigil siinmainitud juhtudel oli tervislikule seisundile viitamine kaitse huvides. Tervis võib ju sant ollagi, aga see ei saa olla siiski põhjuseks vastutusest vabanemiseks. Kohtuprotsessi puhul on oluline ka selleks kuluv mõistlik aeg.