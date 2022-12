SÕJAKOKKUVÕTE | Kurski lennuvälja tabas droonirünnak

Ukraina võis korraldada Venemaal droonirünnaku Kurski lennuväljale (pildil). Oblasti kuberneri Roman Starovoiti sõnul süttis lennuväljal asuv kütusemahuti. Venemaa kaitseministeerium väitis, et Ukraina „üritas rünnata“ ka Rjazani rajoonis asuvat Djagilevo lennuvälja ja Saratovi regioonis paiknevat Engelsi lennuvälja. Ministeeriumi sõnul korraldati rünnakuid „nõukogudeaegsete droonidega“, mis enne sihtmärgini jõudmist alla tulistati, ent langenud rusud olevat tekitanud mõlemas kohas plahvatusi. „Agressorriigi valitsus vastutab ise selle eest, mis toimub agressorriigi territooriumil,“ kommenteeris Ukraina luure esindaja selle peale salapäratsevalt. Briti luure kirjutas oma igapäevases luureraportis, et kui Venemaa peab neid intsidente tahtlikeks rünnakuteks, peab ta neid ilmselt ka strateegiliselt kõige olulisemateks läbikukkumisteks oma vägede kaitsel alates sissetungist Ukrainasse. Sihtmärgid asuvad Venemaal palju sügavamal kui varem toimunud sarnased plahvatused: näiteks Engelsi lennuväli asub Ukraina kontrolli all olevast territooriumist enam kui 600 kilomeetri kaugusel.

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul on riigi saatkondadesse saadetud kokku 17 „verist pakki“. Enamikus neist olid loomade, kas veiste või sigade silmamunad. Veidrad pakid saabusid saatkondadesse ja konsulaatidesse ka sel nädalal. Teisipäeval said veriseid saadetisi Ukraina saatkonnad Rumeenias ja Taanis. Pole veel teada, kas needki sisaldasid loomasilmi. Ukraina süüdistab pakkide saatmises Moskvat. Kuleba sõnas mõni päev tagasi CNNile, et kui see pole otseselt Kremlis heaks kiidetud taktika, siis võib selle taga olla keegi, kellele Kremli poliitika on sümpaatne.