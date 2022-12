Aktivisti advokaat: ringkonnakohus hindas Alari Kivisaare väljaütlemised rassistlikuks

2020. aastal lõi Katrina Indiana, kodanikunimega Katrina Raiend, Alari Kivisaare vastase petitsiooni, kui kuulajaid ärritas toona Sky Plusi hommikuprogrammis USA massirahutusi kommenteerinud saatejuhtide Alari Kivisaare, Kristjan Hirmo ja Maris Järva sõnakasutus. „Kas mustanahalise näol oli tegemist mingisuguse pätiga, ma ei ole süvenenud,“ küsis Kivisaar eetris. Kivisaar pöördus kohtusse. Kivisaar pöördus kohtusse. Harju maakohus mõistis Raiendilt Kivisaare kasuks mittevaralise kahju eest välja hüvitise 3000 eurot. Raiend vaidlustas Harju maakohtu otsuse Tallinna ringkonnakohtus. Tallinna ringkonnakohus tegi otsuse 30. novembril ja kohtu hinnangul on Alari Kivisaare väljaütlemised petitsioonis viidatud SkyPlus Hommikuprogrammides olnud rassistlikud ja šovinistlikud, vahendas Raiendi kaitsja vandeadvokaat Meris Velling Õhtulehele. „Kohtuotsus kinnitab, et Alari Kivisaar on saatejuhina levitanud avalikus eetris rassistlike stereotüüpe,“ teatas ta. Katrina Raiend leiab, et ringkonnakohtu otsus oli senist kohtuteekonda silmas pidades tema jaoks suur positiivne üllatus. „Esimest korda tunnen, et minu lootus ja nägemus sallivamast ühiskonnast, kus sõnade jõust ja mõjust ühtselt aru saadakse, on täiesti võimalik. Petitsiooni tunnustamine sobiva vahendina demokraatlikus ühiskonnas sõna võtmiseks on suu julgustus kodanikuaktivismile üldisel,” teatas ta. Küll pidas ringkonnakohus petitsiooni puuduseks selles sisalduvat lauset, mis petitsioonis oli sõnastatud järgmiselt: „Kivisaar väitis, et vägistajal võis olla õigus, „kui naiste privaatsed piirkonnad on „laienenud„, siis liiguvad nende jalad kiiremini“. Ringkonnakohtu hinnangul oli tegemist tsitaadiga, mida Alari Kivisaar sellises sõnastuses 2014. aastal toimunud Sky Plus Hommikuprogrammis Uganda jooksukoondises toimunud vägistamisjuhtumit kommenteerides ei öelnud, vahendas Velling. Kohus kohustas vastava lause petitsioonist eemaldama ning hüvitama Alari Kivisaarele mittevaralise kahju summas 2000 eurot.

Tallinna ringkonnakohtu otsuse saavad mõlemad pooled edasi kaevata Riigikohtusse 30 päeva jooksul. „Hetkel me veel analüüsime otsust põhjalikumalt ning siis otsustame, kas esitame kassatsioonkaebuse. Sõnavabaduse seisukohalt ning igaühe õiguse suhtes seista vastu rassistlikele väljaütlemistele on ringkonnakohtu otsus juba iseenesest oluline võit,“ ütles Velling.