HÄDA SUNNIB TAKKA: Venemaa võib aasta alguses korraldada uue mobilisatsiooni, ent lihtsalt see ei lähe

Venemaal umbes kahe ja poole kuu eest välja kuulutatud osalise mobilisatsiooniga on seotud ohtralt probleeme. Riigist toimus ulatuslik põgenemine, reservväelastele on jagatud aegunud varustust ning rindele on saadetud väljaõppeta sõdureid lihtsalt „kahurilihaks“. Ent häda ajab härja kaevu ning viimastel nädalatel on kerkinud esile jutud uuest potentsiaalsest mobilisatsioonist, mis võib toimuda 2023. aasta alguses. Lisaks sellele jätkub Venemaal ka sügisene vastuvõtt ajateenistusse, mis on kujunenud sel korral varasemast karmimaks.