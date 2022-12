Muinsuskaitseamet ei andnud luba Tartu Toome varemete restoraniprojektile

Muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht Kaire Tooming ütles ERR-ile, et amet saatis Tartu Ülikoolile otsuse eelnõu, milles on öeldud, et nad ei väljasta muinsuskaitselisi eritingimusi Toome varemetesse planeeritud restoran-sündmusteruumi tarbeks.

"Meie seisukoht on see, et rajatav hoone oleks ohuks mälestise säilimisele.

Planeeritav hoone on ehitataks varemetele väga lähedale ja seal võivad tekkida probleemid varemete säilimisega, konserveerimisega ja hooldamisega. Ka on ehitus invasiivne arheoloogilise kultuurkihi osas. Muinsuskaitseamet on tutvustanud projekti kõikidele nõustamisorganisatsioonidele ja kõigilt tuli tauniv otsus," ütles Tooming.