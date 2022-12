Viirusnakkuste kõrghooaeg läheneb. Kuidas ennast ja oma lähedasi paremini nakatumise eest kaitsta?

Arstide soovitused

Arstid soovitavad meil kõigil järgida meetmeid, mis vähendavad nakatumise riski ja haigestumise korral aitavad kiiremini ja täielikult paraneda. Nende hulka kuuluvad täisväärtuslik ja mitmekesine toit, piisav uneaeg, rohke vedeliku tarbimine, kehaline aktiivsus, looduses viibimine, suitsetamisest loobumine ja alkoholi tarbimise piiramine. Äärmiselt oluline on ka oma vaimse tervise eest hoolitsemine. Selles on abiks kõik positiivsed tegevused, mis maandavad stressi ja hoiavad toonust: jalutuskäigud looduses, tantsimine, meeldiva muusika kuulamine ja sõpradega suhtlemine.

Toitumine viirusnakkuste perioodil

Viirusnakkuste laialdase leviku ajal, aga ka pärast nakatumist on oluline muuta oma toitumist. Organismil aitab kõige paremini viirusega võidelda mitmekülgne ja toitev toit. Üldine soovitus on suurendada taimse toidu osakaalu. Toitumisteadlaste sõnul on mitmeid toite, milles sisalduvad vitamiinid ja teised kasulikud ained toetavad immuunsüsteemi ja aitavad organismil viirustega toime tulla. Eriti väärtuslikud on sibul, küüslauk, petersell, till, kapsas, lehtkapsas, spinat, oad ja herned, roheline tee, apelsinid ja viinamarjad. Need kõik sisaldavad vitamiine ja antioksüdante, millest on nakkustega võitlemises palju abi. Abiks on ka mereannid ja kalad, milles on rikkalikult väärtuslikke oomega-rasvhappeid. Loomulikult ei tohi oma menüüst täielikult välja lülitada ka loomset toitu. Eelistama peaks taisemat liha ja kindlasti sööma ka piimatooteid ning kanamune.

Tähtis on meeles pidada, et viirusnakkuste kõrgperioodil ja nakatumise järgselt vajab meie organism mitmeid aineid tunduvalt rohkem kui me toiduga kätte saame. Seetõttu soovitavad arstid kasutada vitamiine ja teisi toidulisandeid, et oma tervist säilitada ja organismi vastupanuvõimet tugevdada.

Viis ainet, millest on viirusnakkuste puhul abi

Arstid soovitavad viirusnakkuste ennetamiseks ja ka juba haigestununa kasutada viit bioaktiivset ainet, millel on kõige tugevam viirusevastane jõud. Kolm nendest ainetest – vitamiin C, vitamiin D ja tsink – on juba pikemat aega teada ja tuntud oma immuunsüsteemi toetava ja viirusnakkust pärssiva mõju poolest. Kaks ülejäänud ainet – kvertsetiin ja melatoniin – on uued, aga samas väga tugevad „võitlejad“ viirusevastasel rindel.