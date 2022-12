Soomepoisi poeg Raimond Viik: meie isad võitlesid Vene vägede vastu nagu praegu ukrainlased

Soome sõjaveteranide Eesti ühenduse Tartu piirkonna vanem Raimond Viik tõdeb, et on meeletu vedamine, et ta üldse siia ilma sündis. Üks tema vanaisa tuli elusalt tagasi Esimesest maailmasõjast, teine Vene kodusõjast. Raimondi soomepoisist isa käis läbi Tšehhi põrgust.