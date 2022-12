Inga Raitar | Kagu-Eesti sõjaväljaks – käimla õhkulaskmisest Nursipaluni

1989.aastal sõitsin esimest korda elus küllakutsega Lääne-Saksamaale ning kuna tudengil polnud ju valuutat, katsusin sõprade juurde jõuda autostopiga. Mind võttis peale Saksa politseimasin, viis õige tee ristile ja andis hoiatuse: „Kui peatuvas masinas on kaks tumedanahalist meest, siis ärge peale minge, need on Ameerika sõdurid, kes tunnevad end karistamatutena…“ 30 aastat hiljem aastal 2019 lasid tundmatud väga professionaalsete oskustega inimesed vaid militaarses kasutuses olevat lõhkeainet kasutades õhku minu koduhoovi Võrumaal.