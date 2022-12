„Täna oli küll täiesti stressivaba!“ Kas Mailis Repsi kohtuprotsess pannakse pausile?

Teisipäevane istung algas kaitsjate taotlusega istung edasi lükata. Mis on taotluse täpne sisu, osapooled ajakirjanikele ei avaldanud. Kuna Repsi kaitsja Paul Kerese sõnul on tegemist delikaatse ja eraelulise küsimusega – viidates eeldatavasti poliitiku lapseootusele –, pidas ta vajalikuks taotluse arutamise osa kinniseks kuulutada.

Õhtuleht kirjutas novembri keskel, et kuue lapse ema Mailis Reps on taas lapseootel. Eesti Päevalehes avaldatud arvamusartiklis väitis meditsiiniteaduste doktor Adik Levin, et Reps ootab kaksikuid.

Prokurör Denis Tšasovskih kaitsjate taotlusele vastu ei vaielnud ja kohus kuulutaski istungi selle osa kinniseks. Suletud uste taga siiski otsusele ei jõutud ja nii kuulati täna veel tunnistajana üle Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava. Teatavasti puudutab Repsile esitatud süüdistus otsapidi just sellel üritusel osalemist, täpsemalt seda, et tema pereliikmete majutuskulude eest tasus haridusministeerium.

Riigiprokurör Denis Tšasovskih uuris Aavalt, kes, millal ja kas üldse Repsi kutsus. Kuna Aava ise kutseid välja ei saatnud, ei osanud ta kõigile prokuröri küsimustele vastata: „Nii hästi küsite, et ma jään jänni!“

Tšasovskih uuris Aavalt ka Rally Estonia tuleviku kohta: „Kas te peate võimalikuks, et Mailis Reps on ka järgmise valitsuse koosseisus?“

„Minu meelest töötate te vastupidises suunas!“ hõikas Reps naerdes prokurörile.