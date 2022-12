13 EURO EEST SUUREM MEHEAU? Kahtlast toodet peale määrinud noormees: „See hakkas mul niimoodi õhetama. Külm tunne oli. Hiljem tekkisid peenisele villid!“

„Pean tunnistama, et mõtlesin mõned aastad tagasi, et minu meheau suurus pole piisav. See on keskmine, aga tahtsin suuremat. Guugeldasin, mida ette võtta. Mingisugused pumbad ei tulnud kõne alla. Operatsiooni ka ei tahtnud ette võtta. Noh, siis leidsin netipoest igasugused geelid,“ räägib 25aastane mees, kes proovis oma sugutit kahtlaste vahenditega suurendada.