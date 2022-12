Hannes Nagel | Me ei tohi jätta Ukrainat ootama

Nii Euroopa Liidu kui ka NATOga ühinemine on keeruline, kuid mitte võimatu väljakutse. Mõlema organisatsiooni täisliikmeks saamise eeltingimuseks on mitmesugused süsteemsed reformid. Eesti kogemus ei ole siinjuures erandiks – see protsess kestis ligemale kümnendi, ent näiteks poolakatel ja tšehhidel on see õnnestunud ka kiiremini. Kuid Ukrainal (ja Euroopal) ei ole aega oodata. Pole ei aega oodata, et anda Ukrainale kogu vajalikku toetust.