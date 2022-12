Streikivad Tartu kultuuritöötajad: „Meile võite ette heita, et oleme liiga kaua rahulikud olnud.“

„Me võiksime palju teravamad olla. Meie oleme käitunud kultuurselt, oleme linnavalitusega mitu korda kokku saanud. Linn on öelnud meile ühte, aga meie ei ole sellega rahul, sest linna poolt pakutu ei kata seda vahet, mis praegusel hetkel on riigi ja omavalitsuse pakutu vahel. Me ei ole toimetanud sugugi omapäi, me oleme oma inimestega rääkinud ja küsinud, mida me siis edasi teeme,“ põhjendab esmaspäevast Tartu linna kultuuritöötajate hoiatusstreiki ja meeleavaldust Ädu Neemre Tartu linnaraamatukogust.