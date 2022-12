„JÄRGMINE PEATUS“ | Floridas elav Liis: kui pangakaart ei lähe maksmisel läbi, jätab pere jõulukinkide asemel toidu ostmata

Enamik inimesi alustab Ameerika Ühendriikides kodude dekoreerimist pärast tänupühi novembri lõpus, kuid on neidki, kes panevad kaunistused üles juba peale Halloweeni. Kuna Liis elab sooja kliimaga Floridas, siis ta teab, et kaunistatakse ka palmipuid ja kaktusi! Loomulikult uurime, kuidas end soojas kliimas jõulumeeleolusse viia.

Liis leiab, varajane jõulumeeleolu on positiivne, sest see muudab inimesed lahkemaks. Tema sõnul on USAs palju pealiskaudsust, aga jõulude eel ollakse päriselt siirad ja lahked.