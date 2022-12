Kuidas läheb ukrainlastel eestikeelsetes koolides? „Kui nad teavad, et tahavad kodumaale naasta, siis ärme piina neid!“

„Tuleb mõelda, kas ja kuidas peaks jaotama koolide vahel Ukraina lapsi, kui tuleb talvel uus põgenike laine. Praegu tundub, et Tallinnas on need ressursid ammendumas. Me saame kenasti hakkama praeguses olukorras, aga väga palju uusi ei saa enam vastu võtta,“ ütleb Tallinna Südalinna kooli direktor Veiko Rohunurm.