Politsei kontrollis Bolti rendisõidukite juhte 

Bolt Drive’i Eesti suuna juht Henriko Aer ütles, et vastutustundetud juhid ei kuulu Bolt Drive’i kasutajate hulka. „Teeme liiklusohutuse nimel pidevalt koostööd politseiga ja kui mõni juht ei käi Bolt Drive’i autoga heaperemehelikult ümber, rikub liiklusseadust, saame me ta viivitamatult oma platvormilt blokeerida. Autodesse on paigaldatud ka lisavarustus, mis aitab jälgida sõidukiirust ning ebatavalist sõidukäitumist,“ ütles Aer.

Nädalalõpul toimunud kontrollreid ilmestas, et enamik rendiautode kasutajaid käitub liikluses eeskujulikult. Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Pirko Pärila sõnas, et paraku on alati need üksikud õigusrikkujad justkui tõrvatilgad meepotis, mis meie liiklusturvalisust oluliselt mõjutavad. „Õnneks on politsei koostöö rendifirmadega väga hea. Soovime kõik, et teenust kasutaksid vaid õiguskuulekad inimesed ning et ennekõike oleks tagatud liiklusohutus. Koostöös loome turvalisust ja rendifirmadega ühiselt tegutsedes on meil rohkem erinevaid vahendeid, et õigusrikkuja vastutusele võtta ja tema käitumist mõjutada paremuse suunas,“ rääkis Pärila.