Kiirelt ja efektiivselt vormi: personaaltreeneri konsultatsioon on üha sagedasem jõulukingitus!

Kinkides personaaltreeningu või treeneriga konsultatsiooni, näitad lähedasele, et hoolid tema eesmärkidest – see on ju midagi, mis aitab ta sammu lähemale unistuste poole. Kingid talle tervise, parema vormi või selle väikese tõuke, et hakata oma eesmärkidega tööle.

Personaaltreener Kreete Suvi sõnul on personaaltreening kingitus, mis on tehtud läbi hoolivuse ja heade kavatsuste oma lähedase heaolu, eesmärkide ja tervise jaoks. „Personaaltreening või konsultatsioon võiks olla sobivaks kingiks igas vanuses mehele ja naisele, kes on huvitatud tegemaks oma elustiilis tervislikumaid valikuid või kes sooviks hakata parema vormi nimel tegutsema, aga pole esimest sammu veel teinud,“ kõneleb ta. „Öeldakse, et aeg ja tervis on kaks asja, mida ei saa rahaga tagasi osta ning tervis on meie kalleim vara. Personaaltreeneriga koostöös võidab inimene mõlemat, nii aega kui tervist, sest välditakse tühja tööd ja saadakse professionaali juhendamisel kohe õige suund kätte.“

Personaaltreening on kujunenud viimasel ajal üsna populaarseks kingituseks – asjade asemel otsitakse tähenduslikumaid ja personaalsemaid kinke, mis inimesele kuidagi päriselt pikemas plaanis kasu tooks.

Niisiis on personaaltreening või konsultatsioon treeneriga hea kingitus inimesele, kes on ise juba huvi üles näidanud või vihjeid andnud, et sooviks hakata tervise eest hoolitsema. „Selline kingitus oleks heas mõttes see viimane tõuge, et teha esimene samm – sest esimene samm ongi alati kõige raskem. Sellisel juhul ei ole treeneriga konsultatsioon tühjast kohast ja usun, et inimene, kes taolise kingituse saab, on pigem elevil ja saab julgust juurde, et oma eesmärkidega tööle hakata,“ räägib Kreete. Esmalt oleks hea ka selgeks teha, kas kingisaaja oleks päriselt valmis oma senises elustiilis muudatusi tegema ja eesmärkidele pühenduma.

Või miks mitte kinkida personaaltreeneri konsultatsioon iseendale? Kreete julgustab sellele variandile mõtlema: „Meie ise oleme enda parimad sõbrad, iseendaga koos ja omas kehas elame elu lõpuni. Seega peaksime võtma vastutuse oma tervise, heaolu ja eesmärkide eest! Sellepärast usun, et parim kingitus endale ongi see, mis kuidagi meie enda heaolu ning tervist paremaks muudab.“

Veelgi enam, uue aasta algus on täiuslik aeg pöörata oma elus uus lehekülg! Miks mitte siis alustada treenimise ja jõusaalis käimisega?